“Ortopedia, ortogeriatria e cure palliative” al centro del convegno promosso da Cna Pensionati Grosseto

Appuntamento aperto a tutti sabato 22 novembre, alle 9.30, nella sede Cna di via Birmania. Presente anche il presidente nazionale di Cna Pensionati Lorenzo Marchetti

Grosseto: “Ortopedia, ortogeriatria e cure palliative per la qualità della vita” è il titolo del convegno organizzato da Cna Pensionati Grosseto e in programma per sabato 22 novembre, nella sede territoriale dell’associazione, in via Birmania 96 a Grosseto.

Un appuntamento pensato per affrontare, con l’aiuto di medici dell’Azienda sanitaria Usl Toscana sud est, una serie di tematiche importanti per la salute, in particolare per quella delle persone anziane.

“Come di consueto – spiega il presidente di Cna Pensionati di Grosseto Lidio Del Pasqua – cerchiamo, tra le molteplici attività che portiamo avanti, di organizzare anche eventi di approfondimento, per dare ai nostri associati e non solo, dato che l’iniziativa è aperta a tutti, informazioni utili che possono migliorare la qualità della loro vita e di quella dei loro familiari. Ringrazio sin da ora i professionisti coinvolti, per la disponibilità con cui hanno accolto il nostro invito, e il presidente nazionale di Cna Pensionati, Lorenzo Marchetti che trascorrerà con noi la giornata”.

Dopo l’apertura dei lavori, prevista per le 9.30 e a cura di Lidio del Pasqua e i saluti del direttore di Cna Grosseto Anna Rita Bramerini, sono in programma, a partire dalle 10, gli interventi del dottor Pier Francesco Perani, direttore Uoc di Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale Misericordia di Grosseto, della dottoressa Michela Cercignani, dirigente medico Uosd di Ortogeriatria dell’ospedale Misericordia di Grosseto e della dottoressa Anna Paola Pecci, dirigente medico Uf Cure palliative dell’ospedale Misericordia di Grosseto. Dopo una sessione dedicata al dibattito, prevista per le ore 12, sono in programma le conclusioni a cura di Lorenzo Marchetti, presidente nazionale Cna Pensionati.



