GdiF: non solo capi di abbigliamento, ora la contraffazione interessa anche i profumi

La Guardia di Finanza di Viareggio sequestra capi di abbigliamento e profumi contraffatti nei mercati rionali versiliesi. Un responsabile è stato denunciato all'A.G. lucchese per contraffazione.

Lucca: I finanzieri del Comando Provinciale di Lucca nell’ambito del controllo economico-finanziario del territorio, continuano con l’azione di contrasto alle fenomenologie dell’abusivismo commerciale e della rivendita di merce contraffatta che si concentrano sul litorale versiliese soprattutto in occasione dei mercati settimanali.

Nel corso di tre distinti interventi, eseguiti nell’ultimo weekend, i militari del Gruppo di Viareggio hanno sottoposto a sequestro circa 100 capi di abbigliamento e accessori riproducenti marchi di noti brand nazionali ed internazionali abilmente contraffatti.

La sorpresa delle fiamme gialle è stata quando, ai margini di un mercato settimanale del versiliese, è stato individuato un soggetto che aveva allestito un banco espositivo riportante una varietà di profumi (oltre 70) delle migliori marche pronti ad essere immessi sul mercato a prezzi a dir poco concorrenziali.

I prodotti rinvenuti, sprovvisti di QR code e seriali identificativi della genuinità merceologica, oltre a violare i diritti d’autore, possono rivelarsi pericolosi quando entrano in contatto con la pelle non essendo clinicamente testati.

I profumi contraffatti, infatti, possono contenere ingredienti non certificati che potrebbero causare irritazioni, allergie o altre reazioni indesiderate.

Il venditore è stato, quindi, deferito alla locale A.G. in violazione delle fattispecie di reato p. e p. dagli artt. 474 (contraffazione) e 648 (ricettazione).

Sia i capi di abbigliamento che i profumi contraffatti sono stati sottoposti a sequestro e verranno successivamente distrutti.

Continua l’attività delle Fiamme Gialle lucchesi a presidio della legalità nel territorio della Versilia opportunamente intensificata in concomitanza dell’avvicinarsi delle festività di fine anno che influenzeranno la zona con l’arrivo dei flussi turistici invernali e dei caratteristici mercatini di natale.

L’azione si inserisce nei compiti istituzionali della Guardia di Finanza impegnata a reprimere gli illeciti in ogni forma, a presidiare il mercato legale e la libera concorrenza, nell’interesse del consumatore e della sana economia.



