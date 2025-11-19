Incidente sulla Castiglionese, auto finisce fuori strada ferito il conducente

Grosseto: Attivato alle 10:14 il 118 della ASL TSE per un incidente su Via Castiglionese che ha coinvolto un’auto con a bordo il solo conducente. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale di Grosseto, il veicolo è uscito dalla sede stradale, proprio davanti al CeMiVet.

Sono intervenuti i VVF, le forze dell’ordine, ambulanza blsd della Misericordia di Grosseto. Un uomo di 66 anni è stato trasportato in codice 2 all’Ospedale di Grosseto.

All’arrivo sul posto, il personale dei Vigili del Fuoco ha prestato supporto agli operatori del 118 nelle operazioni di estricazione e caricamento del ferito sull’ambulanza. Successivamente, la squadra ha provveduto alla messa in sicurezza dell’area interessata.

La gestione e la regolazione del traffico durante le operazioni di soccorso sono state curate dalla Polizia Municipale di Grosseto.