Addio a Domenico Mugnaini, maestro di giornalismo toscano

Cordoglio dal mondo istituzionale e politico per la scomparsa dello storico direttore di Toscana Oggi

Firenze: La scomparsa di Domenico “Dodo” Mugnaini, figura di riferimento per generazioni di cronisti e direttore di Toscana Oggi, ha suscitato profonda commozione nel mondo del giornalismo e delle istituzioni toscane. Numerosi i messaggi di cordoglio, tra cui quelli della presidente del Consiglio regionale, Stefania Saccardi, e del deputato Giovanni Donzelli, che ne ricordano la professionalità, l’umanità e il ruolo centrale nel panorama dell’informazione fiorentina.

Stefania Saccardi: “Dodo, caro amico, mi hai accompagnato da giornalista negli incarichi che ho ricoperto con amicizia affetto e grande professionalità. Con la tua scomparsa, ci lascia un grande professionista a cui ero molto legata. Un abbraccio alla famiglia, ai colleghi e agli amici”. Così la presidente del Consiglio regionale della Toscana, Stefania Saccardi, appresa la notizia della morte di Domenico Mugnaini, Dodo per gli amici, direttore di “Toscana Oggi”.

Giovanni Donzelli (FDI): "Con Domenico Mugnaini se ne va un pezzo di Firenze, un uomo che è stato punto di riferimento per generazioni di cronisti e di politici, con la sua capacità unica di interpretare il ruolo di giornalista nel rapporto con le istituzioni. Dodo era una persona franca e diretta, con cui ci si poteva confrontare in modo aperto: rappresentava per tutti un'istituzione, a prescindere dal modo di vedere le cose e il mondo. La sua perdita ci provoca un gran dolore, condoglianze alla famiglia e alle tantissime persone legate a lui per essere stato un riferimento nella loro vita o professione".



