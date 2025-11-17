Orbetello, intervento di derattizzazione straordinaria a partire da oggi 17 novembre

Orbetello: Da oggi, lunedì 17 novembre 2025, presso la postazione dei rifiuti di via Aurelia Antica e nell’area a verde pubblico di via di Vittorio è partito un intervento di derattizzazione straordinaria predisposto dal Comune di Orbetello su ordinanza del sindaco.

L'amministrazione comunale di Orbetello fa sapere di aver predisposto trattamenti straordinari di derattizzazione presso la postazione dei rifiuti di via Aurelia Antica e nell’area a verde pubblico di via di Vittorio, effettuati dalla ditta incaricata del servizio a partire dalle prime ore della mattina di oggi, fino a fine esecuzione, prevista per il giorno sabato 10 Gennaio 2026 compreso.

La ditta provvederà alla puntuale individuazione, per quanto di sua specifica competenza, delle zone su cui effettuare l'intervento e le aree interessate saranno transennate e, perciò, interdette a pedoni, biciclette e automobili.

In via del tutto precauzionale, si invitano i proprietari e/o conduttori di animali domestici a tenerli a debita distanza dalle aree interdette per tutto il periodo della durata della validità dei trattamenti.



