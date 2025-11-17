Al via l’intervento di rigenerazione urbana in Via di Mezzo a Roccatederighi

Un importante riqualificazione per il miglioramento della viabilità pedonale

Roccastrada: Al via nei prossimi giorni l’intervento di riqualificazione urbana in Via di Mezzo nel centro storico di Roccatederighi. Il progetto dell’importo di 273.000 Euro dei quali oltre 170 mila per lavori è finanziato con risorse della Regione Toscana a sostegno della qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio e per la rigenerazione di spazi urbani nei comuni al di sotto dei ventimila abitanti.

Un intervento che prevede il rifacimento dell’intera pavimentazione e dei sottoservizi come le reti tecnologiche il cui finanziamento è stato ottenuto grazie alla presenza del Centro Commerciale Naturale.

Cosa prevede l’intervento: I lavori prevedono una serie di interventi mirati a riqualificare le pavimentazioni stradali di Via di Mezzo, in linea con l’intervento già completato ed inaugurato di Via della Torre a luglio dello scorso anno con il quale segna una logica continuità.

Sarà rimossa la pavimentazione esistente e realizzata una nuova pavimentazione in pietra di trachite, in linea con le caratteristiche costruttive del centro storico. Saranno realizzati nuovi sottoservizi come la rete fognaria, l’impianto di adduzione della rete idrica, l’impianto di rete elettrica e la predisposizione per l’impianto di pubblica illuminazione.

Per il cantiere che si apre in questi giorni è prevista una durata dei lavori complessiva di circa 180 giorni.

“Con questo intervento andremo a realizzare un ulteriore step della riqualificazione dell’intero centro storico della frazione di Roccatederighi - queste le parole del sindaco Francesco Limatola - nella quale avevamo inaugurato proprio a Luglio di due anni fa la riqualificazione di Via della Torre. L’attività di riqualificazione e di recupero dei centri storici è stato e resterà uno dei punti fermi del programma di governo sui quali questa Amministrazione punta per la rivitalizzazione dei nostri borghi e delle nostre eccellenze”.

“Il contributo è stato concesso grazie alla presenza del Centro Commerciale Naturale che si è costituito da poco più di un anno e che approfitto per ringraziare - conclude Limatola -. I ringraziamenti vanno anche alla Regione Toscana che anche in questa occasione ha dimostrato particolare attenzione a quei comuni e territori meno densamente popolati che necessitano di recupero e valorizzazione. Ci scusiamo con i residenti del borgo per i disagi che potranno essere arrecati dalla presenza del cantiere, ma confidiamo nel buon esito dei lavori e quindi nel fatto che i benefici per la collettività ripagheranno il disagio temporaneo”.