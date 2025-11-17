A Bibbona arriva la raccolta del vetro in campane stradali

A partire da lunedì 24 novembre il vetro dovrà essere conferito separatamente all’interno delle campane stradali di colore verde che saranno posizionate su tutto il territorio comunale

Bibbona: Arriva a Bibbona la raccolta del vetro in campane stradali di colore verde che saranno posizionate su tutto il territorio comunale a partire da lunedì 24 novembre. Sarà possibile conferire imballaggi in vetro (bottiglie, barattoli e vasetti) privi di tappo e di residui organici mentre l’etichetta può essere lasciata.

Si ricorda invece che nel contenitore del multimateriale leggero si possono inserire solo imballaggi in plastica, acciaio, alluminio e tetrapak come contenitore per alimenti, vaschetta alimenti anche in polistirolo, film per cluster per 6 bottiglie, piatti e bicchieri in plastica, flaconi di prodotti per igiene e pulizia, barattoli e lattina di metalli, tappi barattoli vetro e tappi corona, contenitori in tetrapak di succhi di frutta, latte, passata di pomodoro etc.

“Nell’ottica di una riorganizzazione complessiva del nostro attuale sistema di smaltimento dei rifiuti – spiega l’assessore con delega all’Ambiente Enzo Mulè - che prevalentemente sarà orientato verso una raccolta porta a porta di prossimità con la realizzazione di nuove isole ecologiche, l’introduzione delle campane per il conferimento del vetro si annovera tra le iniziative volte a implementare, oltre alla percentuale della raccolta differenziata, un plausibile vantaggio economico. Il vetro così riciclato, infatti, è indubbiamente la miglior risorsa rinnovabile perché eseguita senza il gravoso onere di una preselezione con altri materiali. Le campane di colore verde saranno installate all’interno di tutto il territorio comunale in corrispondenza delle attuali postazioni dei cassonetti stradali. All’interno delle isole ecologiche nei grandi condomini di Marina di Bibbona, a Bibbona in piazza Gino Strada e a La California in via della Camminata saranno invece installati appositi contenitori destinati alla sola raccolta del vetro”.



