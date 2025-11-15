Incidente all’alba sulla SS1 tra Albinia e Orbetello: giovane ferito

Un 20enne trasportato in codice 2 all’ospedale di Grosseto. Sul posto 118, forze dell’ordine e vigili del fuoco.

Orbetello: Attivazione alle 7 di questa mattina per il 118 Asl Tse a seguito di un incidente stradale avvenuto lungo la SS1 Aurelia, in direzione Roma, nel tratto compreso tra Albinia e Orbetello. Nell’impatto è rimasto coinvolto un solo veicolo.

Sul posto sono intervenute l’Automedica di Orbetello e l’ambulanza della Misericordia di Albinia. Il conducente, un uomo di 20 anni, è stato soccorso e trasportato in codice 2 all’ospedale Misericordia di Grosseto.

Presenti anche le forze dell’ordine e i vigili del fuoco per i rilievi e la messa in sicurezza dell’area.