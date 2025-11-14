Scontro auto-furgone sulla SP 161. Strada chiusa, un ferito grave estratto dalle lamiere

L'incidente in località Santa Liberata. I Vigili del Fuoco hanno liberato un conducente incastrato. Tutti i coinvolti, inclusi gli occupanti del furgone, sono stati soccorsi dal 118.

Orbetello: Nel pomeriggio di oggi, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Grosseto è intervenuto per un grave incidente stradale avvenuto lungo la Strada Provinciale 161, nel territorio del Comune di Orbetello.

L’incidente ha coinvolto due mezzi: un’autovettura con a bordo il solo conoscente e un furgone con a bordo una squadra sportiva femminile, insieme all’autista.

All’arrivo sul posto, la squadra dei Vigili del Fuoco ha trovato una persona incastrata all’interno dell’autovettura. Le operazioni di soccorso hanno permesso di liberare il conducente dal lato guida e di affidarlo al personale sanitario del 118

Per quanto riguarda gli occupanti del furgone, tutte le persone coinvolte sono state valutate dal personale sanitario presente sul posto.

Sul posto erano presenti oltre ai vigili del fuoco e al personale sanitario: pegaso 2, Polizia Municipale e Carabinieri. Le operazioni hanno riguardato la messa in sicurezza dei veicoli, l’estricazione della persona incastrata e la collaborazione alle procedure di trasferimento dei feriti sulle barelle.

La strada è rimasta temporaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso.



