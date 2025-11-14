Istituto Concialini di Braccagni, nuova ordinanza del sindaco: da lunedì 17 di nuovo attivo il servizio mensa, ma con sporzionamento in classe

Grosseto: È stato firmato nella tarda mattinata di oggi l'atto con il quale il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna revoca parzialmente l'ordinanza riguardante la chiusura della scuola primaria e dell'infanzia Concialini di Braccagni in seguito ai problemi cagionati dall'improvviso danneggiamento dell'impianto di riscaldamento. Il tutto anche vista la domanda ricevuta dalla direzione didattica dell'istituto comprensivo 7 riportante la richiesta da parte delle famiglie di poter consentire, esclusivamente agli alunni della primaria, la ripresa delle attività in orario pieno a far data da lunedì 17 novembre, concedendo la possibilità di riattivare il servizio di refezione scolastica con sporzionamento in classe.

È dunque ordinata la revoca parziale delle ordinanze del 10 e del 12 novembre passati aventi oggetto la chiusura temporanea del plesso di Braccagni. Il sindaco ordina, inoltre: l'incarico, per i servizi educativi comunali di provvedere alla riattivazione del servizio di refezione in classe esclusivamente per gli alunni della primaria e fino alla revoca completa dell'ordinanza del 10 novembre scorso; l'obbligo, per il settore sviluppo infrastrutturale, di monitorare la porzione di fabbricato ancora interdetta e comunicare tempestivamente al primo cittadino e ai servizi educativi la data di rimessa in disponibilità della totalità del plesso e l'esito favorevole della verifica tecnica, ai fini della revoca della presente ordinanza; l'incarico, per i servizi educativi comunali e per la dirigenza dell'istituto comprensivo, di dare tempestiva comunicazione del presente provvedimento alle famiglie degli alunni e al personale scolastico. Il sindaco dispone, inoltre, il tempestivo intervento dei servizi comunali competenti per le attività di supporto all'istituto comprensivo per le pratiche di riallestimento dei locali dell'ala sudovest e per la continuazione delle attività di monitoraggio e ripristino della piena agibilità del plesso.



