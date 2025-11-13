Cronaca Tragedia di Grosseto, Galletti e Rossi Romanelli (M5S Toscana): “Profondo cordoglio. Rafforzare le tutele sociali e il sostegno abitativo” 13 novembre 2025

13 novembre 2025 911

Stampa

Redazione

Grosseto: “Il Movimento 5 Stelle Toscana esprime profondo cordoglio per la scomparsa del giovane uomo di 37 anni che, secondo le cronache, si sarebbe tolto la vita a causa di uno sfratto imminente. In queste ore di dolore il nostro pensiero va alla famiglia e alle persone a lui più vicine”. Lo dichiarano i consiglieri regionali Irene Galletti (foto cover) e Luca Rossi Romanelli, che aggiungono: “Questa tragedia richiama tutti noi alla responsabilità di non lasciare sole le persone in difficoltà economica e abitativa. Serve rafforzare gli strumenti di sostegno, dal Reddito di cittadinanza regionale agli interventi di emergenza abitativa, e potenziare il patrimonio ERP per offrire una reale alternativa a chi rischia di perdere la casa. Nessuno dovrebbe sentirsi senza ascolto o senza possibilità di aiuto”.

