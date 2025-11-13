Riapre oggi il Conad City di via Litoranea a Follonica: un punto vendita completamente rinnovato

Follonica: Ha riaperto oggi il Conad City di via Litoranea a Follonica: un punto di riferimento storico per la comunità, che torna ad accogliere i clienti dopo una ristrutturazione che ha interessato sia gli spazi interni che l’offerta commerciale, con l’obiettivo di rispondere con ancora maggiore efficacia alle esigenze dei residenti e dei numerosi turisti che frequentano la località durante la stagione estiva.

I lavori hanno riguardato il rinnovo completo dei locali, l’ottimizzazione della percorrenza e un forte potenziamento dell’assortimento, con particolare attenzione ai freschi e freschissimi e alla valorizzazione delle eccellenze locali. Il reparto ortofrutta offre una vasta gamma di prodotti a km0, oltre ad un assortimento ampliato di quarta e quinta gamma. La macelleria è in formula self-service, con la presenza del macellaio in negozio e una selezione di piatti pronti. La gastronomia accoglie i clienti con preparazioni della tradizione realizzate ogni giorno nella cucina interna del punto vendita, affiancate dal servizio di cottura dei polli e da proposte calde pronte da gustare. Panetteria e pasticceria sono state rinnovate e offrono pane, dolci e focacce preparate anche in negozio. La cantina vini, infine, è stata arricchita con diverse etichette del territorio.

La valorizzazione delle eccellenze locali è uno degli elementi distintivi del punto vendita, che propone un ricco assortimento di 400 referenze tra olio, vino, sott’oli, miele, marmellate, paste di semola, sughi e dolci, ulteriormente arricchite dalla selezione di eccellenze de “I Nostri Ori”.

«Siamo felici di riaprire oggi per restituire alla comunità un punto vendita completamente rinnovato – dichiara Antonio Cavicchi, socio Conad Nord Ovest. – Abbiamo voluto portare avanti una ristrutturazione profonda, che ha interessato ogni aspetto del negozio: dagli ambienti interni all’organizzazione dei reparti, con interventi mirati nelle aree di servizio e nei laboratori dedicati alla preparazione dei cibi. L’intervento, pur mantenendo invariata la superficie destinata alla vendita, ha reso il supermercato ancora più funzionale e accogliente, progettato per offrire ogni giorno un servizio all’altezza delle aspettative di chi ci sceglie, con la cura e l’attenzione che da sempre mettiamo nel nostro lavoro.»

Grande attenzione è stata riservata anche alla sostenibilità ambientale. Il punto vendita è stato rinnovato con soluzioni che migliorano l’efficienza energetica e il comfort, nel rispetto dell’ambiente. Tra gli interventi principali, l’adozione di un nuovo sistema di illuminazione a LED, un impianto di refrigerazione a CO₂ e un sistema di climatizzazione ad alta efficienza, gestito da un sistema intelligente che ottimizza i consumi e garantisce il benessere all’interno degli spazi.

Situato in una zona residenziale a pochi passi dal mare, all’interno dell’area “Palazzi Rossi”, il nuovo Conad City si estende su una superficie di 460 mq e impiega 25 addetti. È dotato di 3 casse tradizionali e 4 casse self check-out. Dispone di un parcheggio di circa 20 posti auto, sono attive le convenzioni per buoni pasto e buoni celiaci e offre il servizio di Spesa Online con ritiro in negozio.

Gli orari di apertura sono: dal lunedì al sabato dalle 7:30 alle 20:30, la domenica dalle 8:00 alle 20:00.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0566 44004.

CONAD NORD OVEST è una delle maggiori imprese italiane della distribuzione associata, con un giro di affari di 5,33 miliardi di euro. I territori in cui opera con 359 soci imprenditori e 19 mila addetti sono Valle d’Aosta, con quota di mercato del 23,6%, Piemonte, con quota di mercato al 5,9%, Liguria, con quota di mercato al 11,0%, Provincia di Mantova con una quota di mercato del 6,4%, Emilia (province di Modena, Bologna e Ferrara) con quota di mercato al 13,6%, Toscana, con quota di mercato al 15,8%, Lazio (province di Roma, Viterbo) con quota di mercato al 27,7% (assieme a Pac2000) e Sardegna, con quota di mercato al 18,9%. Conad Nord Ovest conta 587 punti di vendita, in cui sono presenti tutti gli attuali format, per un totale di 507.285 mq di superficie.