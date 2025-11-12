Adf. Follonica, intervento in via Raffaello Sanzio

I lavori di AdF giovedì 13 novembre dalle 8.30 alle 14

Follonica: Giovedì 13 novembre AdF sarà al lavoro a Follonica per un intervento di manutenzione sulla rete idrica in via Raffaello Sanzio. I lavori sono in programma dalle 8.30 alle 14 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in via Raffaello Sanzio, via Leonardo Da Vinci, via Galileo Galilei, via Alessandro Volta, via Luigi Galvani, via Flavio Gioia, via Giovanni Giorgi, via Galileo Ferraris, via Ettore Majorana, via Antonio Meucci, via Campioni d’Europa 2006. Il flusso idrico tornerà regolare salvo imprevisti intorno alle 14.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.