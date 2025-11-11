Incidente stradale in città: auto si ribalta dopo lo scontro con un furgone

Intervento dei Vigili del Fuoco in via Uranio, all’incrocio con via Cavalcanti

Grosseto: Nel primo pomeriggio di oggi, la prima partenza dei Vigili del Fuoco del comando di Grosseto è intervenuta per un incidente stradale che ha coinvolto due veicoli.

Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, un furgone e un’autovettura si sono scontrati nei pressi della rotatoria tra via Uranio e via Cavalcanti.

A seguito dell’impatto, l’autovettura si è ribaltata sul fianco sinistro, intrappolando al suo interno il conducente. La squadra dei Vigili del Fuoco, giunta tempestivamente sul posto, ha provveduto a estrarre il ferito rimuovendo il parabrezza anteriore e adagiandolo su una barella spinale in attesa dell’arrivo del personale sanitario del 118, giunto poco dopo.

Concluse le operazioni di soccorso, i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza i veicoli coinvolti e fatto rientro alla base.