Cronaca

Cri Comitato Costa d’Argento aderisce all’iniziativa nazionale per raccolta presidi farmaceutici per l’infanzia

Argentario: Nei giorni 13 e 14 novembre, il Comitato Costa d’Argento della Croce Rossa Italiana parteciperà all’iniziativa nazionale promossa e organizzata dalla Fondazione Francesca Rava per la raccolta di presidi farmaceutici destinati ai bambini.

Ad Orbetello, i volontari della Croce Rossa Italiana saranno presenti presso le seguenti farmacie:

  • Farmacia S. Erasmo di Porto Ercole
  • Farmacia San Biagio di Orbetello Scalo
  • Farmacia Cosana di Orbetello centro

Si tratta di un’iniziativa di grande valore sociale, alla quale la Croce Rossa Italiana garantisce ogni anno il proprio impegno e contributo concreto.

La CRI ringrazia fin da ora i volontari che parteciperanno, le direzioni delle farmacie aderenti e tutti i cittadini che vorranno contribuire con generosità alla raccolta di prodotti farmaceutici per l’infanzia.