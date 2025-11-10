Perde il controllo dell'auto e si schianta contro la barriera: incidente sulla SS 223

È accaduto ieri sera allo svincolo di Civitella Paganico. Ferita la conducente, soccorsa dal 118.

Paganico: Incidente stradale nella prima serata di ieri sulla Strada Statale 223, dove i Vigili del Fuoco del Comando di Grosseto sono intervenuti nei pressi dello svincolo di Civitella Paganico.

L'incidente ha coinvolto un'unica autovettura. Secondo una prima ricostruzione, il veicolo, guidato da una donna, viaggiava sulla carreggiata nord quando, per cause ancora in corso di accertamento, è uscito di strada, terminando la sua corsa contro la barriera spartitraffico centrale.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi necessari a stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto.

All'arrivo della squadra dei Vigili del Fuoco, la conducente ferita era già stata presa in carico dal personale sanitario del 118. I Vigili del Fuoco hanno quindi provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell'area interessata dall'incidente.