La Dea Bendata bacia la Toscana: pioggia di vincite al Lotto

Colpo grosso ad Aulla da 22.500 euro. A Serravalle Pistoiese una vincita da 10.500 euro grazie alla fortunata opzione "Oro".
Massa-Carrara: La Toscana festeggia un weekend particolarmente fortunato grazie al Lotto. Come riporta Agipronews, nei concorsi di venerdì 7 e sabato 8 novembre 2025, sono state registrate due vincite significative per un totale di oltre 33mila euro.
Le giocate fortunate sono avvenute in due diverse province, premiando strategie di gioco differenti:
- Aulla (Massa-Carrara): La vincita più cospicua è stata realizzata in viale Resistenza. Un giocatore si è portato a casa 22.500 euro grazie a una giocata che ha centrato tre ambi e un terno sulla stessa ruota.
- Serravalle Pistoiese (Pistoia): In via Egidio Pollacci, un altro giocatore ha festeggiato con 10.516 euro. In questo caso, la vincita è stata potenziata grazie a un ambo, due ambi "Oro" e un terno "Oro".
La curiosità: Cosa significa "Vincita Oro"?
La vincita a Serravalle Pistoiese è stata resa più ricca grazie all'opzione "Oro". Molti non sanno che questa è una modalità di gioco (spesso legata all'opzione "Lottopiù") che permette di moltiplicare il valore della vincita.
Questo accade se, tra i numeri giocati e vincenti, è presente anche il "Numero Oro", ovvero il quinto numero estratto sulla Ruota Nazionale, che per regolamento non può essere uguale a nessuno dei numeri estratti sulle dieci ruote locali.
Queste vincite regionali si inseriscono in un quadro nazionale molto ricco: l'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 9,4 milioni di euro, portando il totale da inizio 2025 a oltre 1,1 miliardi di euro.