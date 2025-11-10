Incendio in un’abitazione: lavatrice in fiamme, tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco evita danni gravi

Pronto intervento dei Vigili del Fuoco evita la propagazione delle fiamme in un’abitazione a Braccagni

Braccagni: Nel primo pomeriggio di oggi una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Grosseto è intervenuta in località Braccagni, nel Comune di Grosseto, per un incendio originato da una lavatrice collocata nel piano seminterrato di un’abitazione civile.

All’arrivo sul posto, i Vigili del Fuoco hanno trovato l’elettrodomestico ancora avvolto dalle fiamme, nonostante un primo tentativo di spegnimento da parte della proprietaria. Gli operatori hanno provveduto all’estinzione completa del rogo, impedendo che il fuoco si propagasse ai locali adiacenti e all’appartamento soprastante. Successivamente, è stato verificato il raffreddamento della lavatrice e il suo spostamento all’esterno del locale cantina.

Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento. L’episodio non ha provocato danni strutturali, ma ha causato un diffuso annerimento del seminterrato e dell’abitazione sovrastante. Si è pertanto proceduto ad arieggiare i locali e a vietarne temporaneamente l’utilizzo, in attesa delle operazioni di sanificazione e della verifica dell’impianto elettrico.

Sul posto è intervenuto anche personale sanitario del 118, allertato dai Vigili del Fuoco, per prestare assistenza alla proprietaria che, nelle fasi iniziali dell'incendio, aveva inalato del fumo.




