Casalecci assediata dai ladri: residenti in allarme chiedono telecamere intelligenti e più controlli

Furti moltiplicati nella frazione fuori città. Un gruppo di cittadini chiede al Comune un piano di sicurezza urgente per prevenire le effrazioni.

Grosseto: Negli ultimi giorni si sono moltiplicati i casi di furti nelle abitazioni di Casalecci, episodi che stanno seminando paura e preoccupazione tra i residenti, molti dei quali si sentono oggi più vulnerabili e privi di tutela.

"È tempo che l’Amministrazione comunale affronti con decisione il tema della sicurezza nelle zone residenziali fuori città come la nostra frazione - scrive un gruppo di residenti di Casalecci - , per rendere più difficile e scoraggiare l’azione dei ladri".

"Chiediamo che il Comune - continua il gruppo dei residenti - , in sinergia con le Forze dell’Ordine e ci mettiamo a disposizione anche noi cittadini, che avvii un piano organico di prevenzione e protezione, che comprenda:

Installare telecamere di ultima generazione anche utilizzando l’intelligenza artificiale (con lettura targhe, visione notturna e connessione alla centrale operativa dei Carabinieri o della Polizia Locale) e non soltanto la presenza di semplici telecamere come avviene oggi, all’entrata di Casalecci, ma anche all’interno dell’abitato specialmente vicino alle abitazioni affacciate sui campi coltivati dove si verificano la maggior parte delle effrazioni da parte dei malviventi;

il rafforzamento dei controlli serali e notturni della Polizia Locale;

la creazione di tavoli tematici con gli operatori economici che offrono servizi di installazione di impianti di video sorveglianza e allarmi antifurto per ottenere dei prezzi più vantaggiosi e competitivi per i cittadini;

il miglioramento dell’illuminazione pubblica nei punti più critici;

affissione di cartelli dissuasivi dal forte impatto preventivo;

campagne informative e incentivi per la sicurezza domestica dei cittadini;

coinvolgere la Prefettura per meglio definire i comportamenti da adottare".

La sicurezza è un diritto fondamentale e non può prescindere dalla posizione geografica della propria casa. Chi vive nelle aree più decentrate contribuisce con uguale impegno alla vita della comunità e merita la stessa protezione.

"Invitiamo l’Amministrazione Comunale a mettere la sicurezza dei cittadini al centro dell’agenda politica locale - conclude un gruppo di residenti di Casalecci - , trasformando l’allarme di questi giorni in un’occasione per costruire un territorio più sicuro, coeso e solidale".



