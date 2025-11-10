Auto in fiamme: conducente illeso grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco

L’incendio si è sviluppato questa mattina intorno alle 7.20: i pompieri hanno evitato che le fiamme si propagassero alla vegetazione vicina

Preselle: Un’auto è andata a fuoco questa mattina, intorno alle 7.20, in località Preselle, nel comune di Scansano. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Grosseto, che ha provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’area.

Secondo le prime ricostruzioni, il conducente del veicolo, mentre percorreva la strada in direzione Scansano, avrebbe notato un’anomalia al motore e accostato per verificare la situazione. Poco dopo, l’auto avrebbe preso fuoco per cause ancora in corso di accertamento.

All’arrivo dei Vigili del Fuoco, l’uomo si trovava già incolume fuori dall’abitacolo. Gli operatori sono intervenuti rapidamente per domare l’incendio ed evitare che le fiamme si estendessero alla vegetazione lungo la carreggiata.

Sul posto era presente anche una pattuglia dei Carabinieri di Grosseto, che ha collaborato nelle operazioni di sicurezza e nei rilievi per stabilire le cause del rogo.



