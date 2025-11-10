Argentario: Squalo volpe davanti la Feniglia a Porto Ercole

Porto Ercole: Nei giorni scorsi a Fabio Andreuccetti, ex segretario del Circolo Nautico e della Vela Argentario e sostenitore di lunga data di Artemare Club, durante una battuta di pesca serale prima del tramonto con la sua imbarcazione di fronte la Feniglia vicino alle Formiche di Burano, batimetrica 30 metri, ha abboccato uno squalo volpe di circa tre metri di lunghezza e poi rilasciato.

Andreuccetti, noto esperto yachting e giudice di regata, pescava con una attrezzatura leggera, canna 8-12 libbre, piombo guardano, due ami uno trainante l'altro pescante con esca seppia viva, la sua barca è un Altair cabinato del Cantiere Sabatini di Porto Ercole di nome “Les Jumeaux”. Il comandante Daniele Busetto, complimentandosi con Fabio Andreuccetti per l’immediato rilascio dello squalo volpe, ricorda come tutti gli altri appartenenti alla famiglia degli Alipoidi lo squalo volpe è a rischio di estinzione, è un animale particolarmente vulnerabile a causa della pesca, la sua carne con il suo olio e le sue pinne hanno un elevato valore sul mercato.

Nell'oceano Pacifico negli ultimi cinquant’anni la pesca intensiva ha portato un calo di squali volpe del 30% e nell'oceano Atlantico il drastico calo si aggira tra il 60% e l’80%, alte percentuali di diminuzione di questo animale anche nel Mediterraneo.