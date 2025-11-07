Aperto il bando per gli eventi invernali delle Pro loco

Reso noto l'avviso pubblico per l'assegnazione di contributi alle associazioni Pro loco presenti nel territorio comunale per l'anno 2025.
Grosseto: Le relative domande dovranno pervenire, utilizzando esclusivamente il modello preposto e scaricabile al link sottostante, direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Grosseto in piazza Duomo, 1 o tramite Pec all’indirizzo comune.grosseto@postacert.toscana.it entro le 12 del 09/12/2025. Per maggiori informazioni: https://www.comune.grosseto.it/documento_pubblico/avviso-2025-per-la-concessione-dei-contributi-alle-pro-loco-del-territorio-comunale-per-le-iniziative-invernali/