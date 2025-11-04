SuperEnalotto, colpo fortunato a Camaiore: vinti oltre 45mila euro

Un giocatore centra un “5” da 45.691,90 euro al Tabacchi Non Solo Fumo. Il jackpot sale a 72,5 milioni per la prossima estrazione.
Camaiore: Toscana ancora protagonista al SuperEnalotto. Nell’estrazione di venerdì 31 ottobre, come riporta Agipronews, è stato centrato un “5” da 45.691,90 euro a Camaiore, in provincia di Lucca. La schedina vincente è stata convalidata presso il Tabacchi Non Solo Fumo, in viale Kennedy 1.
L’ultimo “6”, da ben 35,4 milioni di euro, risale al 22 maggio 2025, quando la fortuna aveva baciato Desenzano del Garda (Brescia). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma lunedì 3 novembre, sale ora a 72,5 milioni di euro.