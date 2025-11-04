Rinvenuti senza vita i due uomini dispersi nel porto di Livorno

Livorno: Sono stati purtroppo rinvenuti senza vita, nella giornata di oggi, i corpi dei due giovani che risultavano dispersi nel porto di Livorno dallo scorso 30 ottobre, dopo essersi gettati in mare dalla nave cargo Stena Shipper, battente bandiera danese, nel tentativo di sottrarsi ai controlli.

Il primo corpo è stato individuato intorno alle ore 6:30 nella Darsena Pisa da personale dei rimorchiatori, mentre il secondo è stato ritrovato poco dopo le 10:30 nei pressi del Ponte del Magnale da personale della Capitaneria di Porto, all’interno del porto di Livorno.

Le operazioni di recupero sono state condotte in stretta collaborazione tra la Guardia Costiera e i Vigili del Fuoco, sotto il coordinamento della Sala Operativa della Direzione Marittima di Livorno e con l’ausilio del nucleo SUB dei Vigili del fuoco di Firenze.

Sono in corso le attività di identificazione e gli accertamenti di rito da parte delle autorità competenti.



