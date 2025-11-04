Cronaca

Attenzione ai falsi SMS: l’Asl Toscana sud est mette in guardia da possibili truffe telefoniche

Grosseto: La Asl Toscana sud est segnala la diffusione di messaggi SMS ingannevoli inviati a nome di presunti “uffici CUP”. In tali comunicazioni si invita a contattare un numero di telefono che, tuttavia, non appartiene all’Azienda sanitaria.

Si tratta con ogni probabilità di numeri truffa, attivati con lo scopo di sottrarre denaro a chi, in buona fede, dovesse richiamare.

L’Asl Tse invita pertanto i cittadini a non rispondere a questi messaggi e a non effettuare chiamate ai numeri indicati, poiché non riconducibili ai propri servizi ufficiali.