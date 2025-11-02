Danneggiamenti a Follonica: tutto ripristinato, l'appello del Sindaco

Follonica: «Siamo al lavoro per pulire e sistemare ciò che stanotte a Follonica è stato sporcato, rotto e distrutto». Così il Sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani commenta gli atti di vandalismo e i danni al Parco Centrale e al Capannino.

«Purtroppo - aggiunge in Sindaco - ricordo alle famiglie e agli stessi ragazzi che tutte queste spese ricadono sulla nostra comunità e quindi sui cittadini. Al Parco Centrale sono presenti le telecamere e faremo in modo di risalire al più presto agli autori di questi gesti, invito quindi chi avesse particolari utili a rivolgersi alle Forze dell’ordine o alla Polizia municipale. I disagi hanno riguardato in particolare la zona verde, quella degli impianti sportivi e il Capannino. Rivolgo un appello ai nostri giovani a divertirsi in maniera consapevole, perché il proprio divertimento non deve mai rappresentare un danno o un problema di sicurezza per gli altri».

