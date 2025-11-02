AdF, sei interventi su condotta idrica di adduzione

Martedì 4 novembre AdF al lavoro nelle località Salaioli, Vagatrogoli, Fosso Inferno e Carbone a Scansano e in località Colle di Lupo a Magliano

Grosseto: Sei interventi su una condotta idrica di adduzione. Nella giornata di martedì 4 novembre Acquedotto del Fiora (AdF) sarà al lavoro per sei interventi in altrettanti punti della condotta situati nelle località Salaioli, Vagatrogoli, Fosso Inferno e Carbone a Scansano e in località Colle di Lupo a Magliano. Saranno coinvolti un totale di 18 persone tra operatori AdF sul campo per le manovre e gestione flussi, addetti al monitoraggio dalla sala telecontrollo e operatori delle ditte esterne.

I lavori avranno inizio alle ore 8 e termineranno salvo imprevisti intorno alle ore 15: il normale flusso idrico verrà ripristinato presumibilmente intorno alle 20 dello stesso giorno. L’interruzione del flusso interesserà i serbatoi e le utenze collegate in diretta alla condotta adduttrice nelle località Aia Bruciata, Castagneta, Ripacci, Colancesco, Buriano, Aia Nova, Colle di Lupo, Consorzio Aquilaia nel comune di Scansano e nelle località Pereta Est, Montirozzo, Arcione, Tombara, Granatelle, Sant'Andrea, Consorzio Aquilaia nel comune di Magliano in Toscana.

AdF attiverà tutte le azioni necessarie ad annullare o mitigare il più possibile i possibili disagi derivanti dalla chiusura del flusso, tra le quali l'alimentazione dei serbatoi attraverso risorse idriche locali alternative dove disponibili.

Si precisa che l’interruzione interessa una condotta che adduce l’acqua ai vari serbatoi che presiedono la distribuzione all’utenza, ognuno caratterizzato da una propria capacità di compenso. Durante l’intervento, e nelle ore immediatamente successive al ripristino del servizio, si potranno inoltre verificare temporanei fenomeni di intorbidimento del flusso idrico anche nelle zone limitrofe a quelle direttamente interessate dall’interruzione.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.