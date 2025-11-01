Occhi di Gatto: verso la Consulta per gli animali e nuove risorse per le sterilizzazioni a Grosseto

Grosseto: "La scorsa estate l’associazione Occhi di Gatto - Grosseto ODV ha presentato all’Amministrazione comunale un progetto per la prevenzione del randagismo felino attraverso un programma strutturato di sterilizzazioni, cure veterinarie e gestione di circa 200 gatti liberi sul territorio comunale, individuati in 5 zone (Sterpeto, Orcagna, Strillaie, Trappola, Poggio La Mozza).

La disponibilità del Comune

Successivamente, siamo stati convocati in più occasioni dal Comune di Grosseto, riscontrando un atteggiamento di apertura al dialogo e alla collaborazione. In particolare:

• è stato avviato l’iter per l’istituzione della Consulta comunale per la tutela degli animali, con una proposta di disciplinare che dovrebbe arrivare in approvazione in Consiglio comunale entro la fine dell’anno;

• l’Assessorato all’ambiente e agli affari animali avrebbe individuato delle risorse economiche da destinare alle sterilizzazioni dei gatti liberi, disponibili presumibilmente dall’inizio del prossimo anno.

Contributi di questo tipo sono fondamentali per sgravare le volontarie, che finora hanno dovuto sostenere quasi interamente sulle proprie spalle i costi di cure veterinarie e sterilizzazioni. È importante, invece, che la responsabilità e l’impegno per la tutela degli animali siano condivisi e sostenuti dall’intera collettività attraverso risorse pubbliche.

Come associazione, apprezziamo fortemente questi segnali di attenzione e collaborazione istituzionale, che riteniamo fondamentali per costruire insieme alle cittadine e ai cittadini un sistema stabile di tutela e benessere degli animali.

Il sostegno della Provincia

Accogliamo inoltre con favore la notizia dell’approvazione da parte del Consiglio provinciale di Grosseto della mozione volta a potenziare le campagne di sterilizzazione dei gatti liberi. Ringraziamo i promotori e l’intero Consiglio provinciale per aver dato un segnale concreto di responsabilità e impegno verso il contrasto al randagismo.

Prossimo passo: la Commissione del 3 novembre

Proprio in questi giorni si registra un ulteriore passo avanti: la 3a Commissione consiliare del Comune di Grosseto è stata convocata per lunedì 3 novembre (ore 12.00 presso la sala consiliare, al primo piano del Municipio in piazza Duomo 1) con all’ordine del giorno l’istituzione della Consulta comunale per la tutela degli animali e l’approvazione del relativo disciplinare, atto preliminare alla discussione e alla votazione in Consiglio comunale. La Commissione è pubblica, i cittadini possono assistere.

A questo proposito, rivolgiamo un appello a tutti i Consiglieri comunali di Grosseto affinché sostengano il contributo del Comune a livello cittadino alla campagna di sterilizzazione, promuovendo la destinazione delle necessarie risorse economiche e approvando la nascita della Consulta per la tutela degli animali, strumento prezioso di partecipazione civica e collaborazione tra istituzioni e associazioni. Attraverso un impegno condiviso, strutturato e continuativo potremo ridurre nuove nascite e sofferenze, e al tempo stesso contribuire a una vita migliore per tutti gli animali presenti sul nostro territorio", termina l'Associazione Occhi di Gatto - Grosseto ODV.