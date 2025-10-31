Progetto Polis: al via i lavori all'ufficio postale Castel del Piano

Castel del Piano: Poste Italiane comunica che l’Ufficio postale di Castel del Piano, sito in via Santucci, 6 resterà chiuso al pubblico dal 10.11.2025 al 15.04.2026. Dal 13.11 all’11.04.2026, sarà a disposizione della clientela un ufficio alternativo, posto in un container, sito nello stesso indirizzo di via Santucci.

Gli orari di questo ufficio saranno, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:20 alle ore 13.35, sabato dalle ore 08:20 alle ore 12:35 – dotato di ATM H 24 La sede di castel del Piano è inserita nell’ambito di “Polis – Casa dei Servizi Digital”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.

foto di archivio