Livorno: Proseguono nel porto di Livorno le operazioni di ricerca dei due uomini da ieri dispersi in mare

Livorno: Tutto è iniziato intorno alle ore 13:00 quando, nei pressi dell’accosto 22 del bacino di evoluzione del canale industriale, due persone di nazionalità straniera, rinvenute clandestinamente a bordo della nave Stena Shipper, si gettavano in mare per sottrarsi ai controlli.
I due, sedicenti di nazionalità marocchina, inizialmente visti nuotare in direzione del canale industriale, sono successivamente scomparsi alla vista.
Le persone risultano tuttora disperse. Le ricerche, coordinate dalla Sala Operativa della Direzione Marittima di Livorno, stanno interessando l’intero bacino portuale e le aree limitrofe.
Alle operazioni partecipano unità navali della Guardia Costiera, motovedette dei Vigili del Fuoco, mezzi dei Piloti del Porto e dei rimorchiatori.
L’attività di ricerca proseguirà almeno fino al tramonto, compatibilmente con le condizioni di luce e meteo-marine.