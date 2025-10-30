AT, novità ai servizi bus da lunedì 3 novembre

Grosseto: Da lunedì 3 novembre 2025 saranno in vigore delle modifiche a servizi bus extraurbani del bacino di Grosseto.
Linea 15O: la corsa delle 7.20 Porto Santo Stefano-Orbetello-Albinia con arrivo alle 7.40 sarà soppressa;
Linea 39O: sarà istituita nuova corsa da Albinia con partenza alle 14.05 per Porto Santo Stefano con arrivo alle 14.25;
Linea 34F: la corsa in partenza da Massa Marittima alle ore 14.00 con arrivo alle ore 14.53 a Gavorrano Centro, transita anche dalle fermate di Gabriellaccio e Gavorrano Stazione Fs;
Linea 31F: la corsa da Gavorrano Centro delle ore 14:05 per Follonica transita anche dalle fermate di Gabriellaccio, Gavorrano Stazione e Gavorrano Pod. San Vincenzo;
Linea 29F: la corsa delle ore 7.10 giunta in Cassarello prosegue per Senzuno, Bicocchi,e Follonica Fs.
Per ogni ulteriore informazione Autolinee Toscane invita le/i clienti a consultare il sito at-bus.it o la app at bus (at-bus.it/app ), oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (Lun-Dom 6-24). Sul sito at-bus.it è possibile trovare le informazioni su tutte le attività, servizi, avvisi, deviazioni, promozioni, progetti, risposte, anche attraverso la pagina delle Faq, oltre al travel planner, presenti anche nella app at bus (at-bus.it/app ). Inoltre, si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social di Autolinee Toscane: X: @AT_Informa; Facebook: Autolinee Toscane.