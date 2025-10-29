Promozione della salute e dell’igiene personale: tre appuntamenti educativi nelle scuole e in città grazie alla Farmacia comunale

Follonica: E’ grande l’impegno della Farmacia Comunale di Follonica, in collaborazione con il Comune di Follonica, per la promozione della salute e dell’educazione sanitaria attraverso una serie di incontri rivolti alla cittadinanza, ai più piccoli e al personale scolastico. Il mese di novembre sarà dedicato a tre iniziative di carattere educativo e informativo.

Martedì 4 novembre presso la scuola dell’infanzia “I Melograni” e martedì 11 novembre presso la scuola dell’infanzia “Il Fontino”, si terranno due incontri dal titolo “Lavarsi i denti e le mani… giocando!”: momenti ludico-educativi pensati per insegnare ai bambini l’importanza dell’igiene personale in modo semplice e divertente. Gli incontri vedranno la partecipazione del Dr. Guido Dingacci, della Dr.ssa Chiara Dingacci e del Dr. Emanuele Dingacci.

Mercoledì 19 novembre, alle ore 17.00, presso la sala Tirreno di Follonica, è invece in programma un incontro di promozione alla salute dal titolo “Sviluppo comunicativo, linguistico e psicologico nella prima e seconda infanzia”. Relatori saranno la Dr.ssa Giada Belcastro e il Dr. Luigi Sardella, che approfondiranno i principali campanelli d’allarme legati ai ritardi o disturbi del linguaggio e illustreranno strategie utili per sostenere in modo armonioso la crescita dei bambini.

L’evento, rivolto al personale docente e in generale alle famiglie dei bambini della prima e seconda infanzia (0-7 anni), prevede anche la proposta di una giornata di screening gratuito. “Si tratta di un percorso importante che unisce prevenzione, educazione e vicinanza ai cittadini – sottolinea il sindaco Matteo Buoncristiani –. Ringrazio la Farmacia comunale per l’impegno con cui porta avanti iniziative di valore, capaci di promuovere la salute fin dall’infanzia e di rafforzare il legame tra istituzioni e comunità.”

“La Farmacia Comunale di Follonica – aggiunge la presidente Marika Saracco – intende confermare il proprio ruolo di presidio di salute pubblica, non solo come punto di riferimento per la dispensazione dei farmaci, ma anche come realtà attiva nella prevenzione e nella promozione della salute e del benessere psico-fisico e sociale. Questi incontri rappresentano un’occasione concreta per informare e sostenere i cittadini e le famiglie.”

Le iniziative rientrano in un programma di promozione della salute, con ulteriori incontri che verranno proposti nei prossimi mesi, promosso dalla Farmacia Comunale di Follonica con il patrocinio del Comune di Follonica ed in sinergia con i professionisti sanitari del territorio e dell'Asl Toscana Sud Est.



