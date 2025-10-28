Cittadini beffati dal cambio gestione della palestra di Grosseto

Federconsumatori Grosseto interviene sul caso “GymFive – Green Theory”: abbonamenti azzerati, mesi “rottamati” e utenti lasciati senza preavviso. (Foto cover di form PxHere)

Grosseto: Federconsumatori Grosseto sta ricevendo numerose segnalazioni da parte di cittadini e cittadine rimasti spiazzati dal repentino passaggio di proprietà della palestra di Grosseto in Via Aurelia Nord. Stiamo parlando della ex GymFive, ora gestita dal nuovo marchio “Green Theory”.

Secondo le testimonianze raccolte, il cambio di gestione e quindi anche di politiche di abbonamento sarebbe avvenuto senza alcun preavviso agli iscritti. Molti utenti, recatisi in palestra come di consueto, si sono visti comunicare direttamente sul posto che la struttura era passata sotto nuova gestione, con il conseguente cambiamento delle condizioni di abbonamento.

199 euro subito, per i mesi già pagati c’è la “rottamazione”

Dalle informazioni in nostro possesso, chi aveva rinnovato l’abbonamento anche pochi giorni prima del passaggio di proprietà si è trovato costretto a sottoscrivere un nuovo abbonamento con Green Theory. Un abbonamento da 199 euro per un periodo di dieci mesi. I mesi già pagati con la precedente proprietà non sarebbero stati rimborsati, ma è stato detto invece che sarebbero stati “rottamati”. In pratica, conteggiati come una sorta di “buono” utilizzabile per ulteriori mesi aggiuntivi a quelli del nuovo abbonamento stipulato con la nuova gestione. Un problema quindi anche per chi volesse disdire o riavere indietro parte della quota già pagata al precedente gestore.

«Al di là delle condizioni contrattuali – sottolineano i consulenti di Federconsumatori Grosseto – anche facendo appello al buonsenso è evidente che qualcosa non torna. Soprattutto davanti all’evidenza di quanto successo a chi aveva appena versato somme di denaro per un servizio che, a causa del cambio di gestione, si è trovato a dover ripagare di nuovo alla Società acquirente, senza aver avuto nessuna informazione preventiva del passaggio di gestione e senza aver possibilità di scelta e di rimborso».

La Federconsumatori spiega che si è già attivata per tutelare le persone coinvolte. «Abbiamo già ricevuto molte segnalazioni – aggiungono – e stiamo lavorando per fare piena chiarezza sulla vicenda, verificando la correttezza delle comunicazioni e la legittimità dei comportamenti adottati, confidando nella possibilità di trovare una soluzione positiva per gli interessati».

Federconsumatori Grosseto invita chiunque si trovi in una situazione analoga a contattare la sede di Grosseto per ricevere assistenza al 389 0905246.