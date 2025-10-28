Adf. Monte Argentario, manutenzione in via del Campone

I lavori di AdF giovedì 30 ottobre dalle 8.30 alle 14.30

Argentario: Giovedì 30 ottobre AdF sarà al lavoro a Monte Argentario per un intervento di manutenzione in via del Campone. I lavori sono in programma dalle 8.30 alle 14.30 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in località la Maddalena, via degli Atleti, via dei Maestri d'Ascia, via del Campone, via privata dei Tre Ragazzi. Il flusso idrico tornerà regolare salvo imprevisti intorno alle 14.30.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.



