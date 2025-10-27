«Un albero per la salute», a Massa Marittima ecco un leccio per l’ospedale

Lunedì 27 ottobre al Sant’Andrea si è tenuta l’iniziativa nazionale promossa da Fadoi con l’Arma dei carabinieri

Massa Marittima: Dopo il rinvio per il maltempo, si è tenuta questo lunedì 27 ottobre, nell’area verde dell’Ospedale Sant’Andrea di Massa Marittima, la cerimonia «Un albero per la salute». Il progetto nazionale promosso dalla Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti in collaborazione con l’Arma dei carabinieri – Raggruppamento biodiversità, ha previsto la messa a dimora di un leccio.

L’iniziativa si basa sul concetto «One Health», una sola salute, ovvero l’approccio che riconosce come gli stati di salute degli esseri umani, degli animali e dell’ambiente siano legati indissolubilmente tra loro e siano interdipendenti in modo sostenibile.

“L’approccio One Health - spiega Alessandro De Palma, componente dell’associazione Fadoi - spinge molteplici settori, discipline e comunità a vari livelli della società a lavorare insieme per promuovere il benessere e affrontare le minacce per la salute e gli ecosistemi, affrontando al tempo stesso la necessità comune di acqua pulita, energia e aria, alimenti sicuri e nutrienti, contrastando il cambiamento climatico e contribuendo allo sviluppo sostenibile».

«Abbiamo accolto con piacere l’iniziativa di Fadoi che intende valorizzare lo stretto rapporto fra la salute umana e quella dell’ambiente - dichiara il direttore medico dell’ospedale Sant’Andrea, Michele Dentamaro - ringraziamo l’Arma dei carabinieri e il Raggruppamento per la biodiversità che hanno permesso la messa a dimora del leccio. Si tratta di un’iniziativa certamente simbolica ma che ha un risvolto estremamente pratico. È importante infatti che gli ospedali e i luoghi di cura siano circondati dal verde e dagli alberi, la cui presenza è un elemento di garanzia per la qualità della vita».

«L’Arma dei Carabinieri - dichiara Giovanni Quilghini, Comandante del reparto Carabinieri biodiversità di Follonica – prosegue così il proprio impegno nella tutela della biodiversità e nell’educazione ambientale, promuovendo collaborazioni tra istituzioni e comunità. Un gesto simbolico, quello della messa a dimora di un albero, che lascia un segno concreto: un albero che cresce come simbolo di salute, responsabilità e speranza condivisa».

Il progetto coinvolge circa 30 ospedali italiani e include anche il Sant’Andrea, presente l’assessora alla salute del Comune di Massa Marittima, Grazia Gucci, che dichiara: «Il messaggio che sta veicolando questo progetto nazionale è estremamente importante ovvero che la salute dell’uomo è indissolubilmente legata alla salute dell’ambiente in cui vive, degli animali e delle piante. È un concetto che deve guidare le politiche pubbliche e le azioni quotidiane di ciascuno di noi. Ogni gesto di cura verso la natura è, in fondo, un gesto di prevenzione e di tutela della nostra salute».