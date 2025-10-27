Scarlino. Cimitero comunale: orari di apertura per la celebrazione dei defunti

Scarlino: In occasione della celebrazione dei defunti, dal 25 ottobre al 9 novembre 2025 il cimitero comunale resterà aperto tutti i giorni secondo la fascia oraria stagionale: dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00.

«Come ogni anno – sottolinea il sindaco Francesca Travison – in occasione della commemorazione dei defunti vogliamo garantire ai cittadini la possibilità di rendere omaggio ai propri cari in un contesto ordinato e accogliente. Il cimitero è un luogo di memoria e di affetto, che rappresenta un legame profondo con la nostra comunità e la sua storia».



