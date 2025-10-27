Follonica: Convocato il Consiglio Comunale per il giorno 29 Ottobre 2025

Follonica: Convocazione Consiglio Comunale per il giorno 29 Ottobre 2025 ore 14.00 che si terrà in presenza presso la Sala Consiliare.
Ordine del Giorno
1. PROPOSTA N. 63 - PROCESSO VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE 15 SETTEMBRE 2025
2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, DEL SINDACO, DEGLI ASSESSORI E DEI CONSIGLIERI.
3. INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE N. 58 - RICHIESTA DI INFORMAZIONI RIGUARDO ALLA FORMAZIONE DI ATTI DOCUMENTALI PRESUMIBILMENTE NON VERITIERI IN SOSTITUZIONE DI QUELLI VIGENTI PER LEGGE ALLA DATA DEL 16 OTTOBRE 2020 - PROT. 43870 del 24.09.2025 PRESENTATA DAL CONSIGLIERE D’AMBRA
4. INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE N. 60 PIANO OPERATIVO PROT. 46954 DEL 15.10.2025 PRESENTATA DAL CONSIGLIERE COMUNALE MANNI
5.DOMANDA ATTUALITA’ - RIORGANIZZAZIONE - PROT. 46085 DEL 09.10.2025 PRESENTATA DAI CONSIGLIERI COMUNALI BETTI, CIOMPI, GIORGIERI, PECORINI E STELLA.
6.DOMANDA ATTUALITA’ – GRATUITA’ TRASPORTO SCOLASTICO - PROT. 47691 DEL 20.10.2025 PRESENTATA DAI CONSIGLIERI COMUNALI BETTI, CIOMPI, GIORGIERI, PECORINI E STELLA
7.DOMANDA ATTUALITA’ – RACCOLTA RIFIUTI E AFFITTI BREVI NEL QUARTIERE CORTI NUOVE PROT. 48109 DEL 21.10.2025 TRASMESSA DA PARTE DEI CONSIGLIERI E CONSIGLIERE GIORGIERI MIRJAM, PECORINI ANDREA, STELLA FRANCESCA, BETTI EMANUELE E CIOMPI FRANCESCO
8.PROPOSTA N.49 - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO ART. 194 DLGS 267/2000
9.PROPOSTA N. 56 – SERVIZIO DI TESORERIA – APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’APPALTO DEL SERVIZIO PER IL PERIODO 01/01/2026 – 31/12/2029
10.PROPOSTA N. 59 - RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI GROSSETO N. 371/2025
11.PROPOSTA N. 62 - RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO ART.194 Dlgs 267/2000
12.PROPOSTA N. 64 - INTEGRAZIONE DEL "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI E REGOLAMENTI IN MATERIA DI SERVIZI CIMITERIALI" APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 60 DEL 27.11.2015 - INTRODUZIONE DELL'ART. 29 BIS: TUMULAZIONE DELLE CENERI DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE.
13.PROPOSTA N. 65 - VARIAZIONE N. 2 AL PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2025/2027 ED ELENCO ANNUALE 2025, APPROVATO CON D.C.C. N. 9/2025 E MODIFICATO CON D.C.C. N. 36/2025
14.PROPOSTA N. 66 - VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO "IPPODROMO" PER LA MODIFICA DELL'ART 55 COMMA 7 DELLE NTA AI SENSI DELL' ART. 252-TER COMMA A) E ART. 17DELLA LRT 65/2014 - ADOZIONE
15.MOZIONE N.67 - ESTENSIONE DELLA CONVENZIONE DELLA FARMACIA COMUNALE A TUTTE LE SOCIETÀ SPORTIVE DEL TERRITORIO COMUNALE" PROT. 47825 DEL 21/10/2025 PRESENTATA DAI CONSIGLIERI E CONSIGLIERE FRANCESCA STELLA, ANDREA PECORINI, MIRJAM GIORGIERI, FRANCESCO CIOMPI, EMANUELE BETTI.
La seduta è visibile in streaming accedendo al canale youtube del comune: https://www.youtube.com/@comunedifollonica/streams