Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, completato l’ammodernamento dell’idrovora di Ponente a Burano

Grosseto: E' terminato l'intervento di potenziamento e ammodernamento eseguito dal Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud sull'idrovora di Ponente, a Burano. Sono stati infatti sostituiti il nastro trasportatore e il dispositivo di estrazione del materiale flottante che viene recuperato dallo sgrigliatore: le macchine erano state deteriorate dalla salsedine e sono state sostituite con una struttura di acciaio inossidabile.

Questo intervento è stato eseguito in vista del periodo più piovoso dell’anno, per rendere l’idrovora più efficiente, e conferma la massima attenzione di Cb6 all’unità idrografica Albegna e a una zona, nel Sud della provincia di Grosseto, particolarmente soggetto a rischio idraulico.



