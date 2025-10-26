La solidarietà vince a Follonica: sindaci superano la Grande sfida di tortelli maremmani

Follonica: Al mercato coperto di Follonica vince la solidarietà. I sei sindaci che si sono cimentati, sabato sera, nella Grande Sfida di tortelli in favore di Insieme in Rosa onlus hanno conquistato, ognuno per il proprio territorio, titoli degni della migliore tradizione maremmana. Non una classifica finale, non un vincitore ma tutti i primi cittadini in gioco alla fine dello show sono stati premiati: alla sindaca di Civitella Paganico è andato il premio fantasia, al sindaco di casa Matteo Buoncristiani il premio per aver il tortello più tradizionale. La sindaca di Gavorrano Stefania Ulivieri si è invece distinta per la pasta, il sindaco di Roccastrada Francesco Limatola è emerso su tutti per il ripieno. La sindaca Elena Nappi di Castiglione della Pescaia si è aggiudicata il miglior impiattamento, a Francesca Travison, prima cittadina di Scarlino, è andato il premio simpatia.





Soddisfatta la presidente della onlus Donatella Guidi, in doppia veste, insieme alla chef Cristina Cirella e alla giornalista Chiara Pierini in giuria. Chiamati in causa per controllare la regolarità del procedimento del tortello maremmano anche i cuochi Matteo Donati, Valentino Gobbetto e Sandro Signori. «I proventi della serata sono stati destinati a due progetti che andranno all'ospedale di Massa Marittima, – spiega Guidi – nel reparto di chirurgia presto sarà donato il fistuloscopio, uno strumento che permette di raggiungere piccole aperture e determinarne la loro natura. Nel reparto di gastroenterologia andrà una pompa a Co2 che serve nella diagnostica endoscopica. Un grande risultato possibile grazie alla continua fiducia di tutte le persone che ci sostengono continuamente e che ringrazio. In particolare questa sera doveroso il grazie al Meq che ci ha concesso la location e ad Altobelli che ci ha fornito le attrezzature necessarie alla Grande Sfida». Per la cronaca erano presenti trecento persone.