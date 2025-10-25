Grosseto, rifacimento camera di manovra in Strada Provinciale 152 Aurelia Vecchia

I lavori di AdF mercoledì 29 ottobre dalle 8.30 alle 14

Grosseto: Mercoledì 29 ottobre AdF sarà al lavoro a Grosseto per un intervento di rifacimento camera di manovra in Strada Provinciale 152 Aurelia Vecchia. I lavori sono in programma dalle 8.30 alle 14 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua nelle località Madonnino, Pupilli, Casa Mancini, Porcareccia, strada del Madonnino, Strada Provinciale 152 Aurelia Vecchia, via Aurelia Nord e zone limitrofe. Il flusso idrico tornerà regolare salvo imprevisti intorno alle 14.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.



