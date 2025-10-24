Maltempo e vento: tanti gli interventi dei VVF

Grosseto: I Vigili del fuoco di Grosseto sono intervenuti, già dal primo pomeriggio di ieri 23 ottobre, per numerosi interventi causati dal forte vento di libeccio che ha spirato nelle ultime ore sulla provincia di Grosseto.
La concentrazione degli interventi è stata principalmente nella zona nord della provincia fra i comuni di Follonica, Scarlino e Gavorrano.
I vigili del fuoco sono intervenuti per strutture verticali pericolanti, alberi pericolanti e alberi abbattuti appunto dal forte vento di libeccio.
Non si registrano feriti.