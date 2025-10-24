Cronaca Maltempo e vento: tanti gli interventi dei VVF 24 ottobre 2025

24 ottobre 2025 516

516 Stampa

Redazione

Grosseto: I Vigili del fuoco di Grosseto sono intervenuti, già dal primo pomeriggio di ieri 23 ottobre, per numerosi interventi causati dal forte vento di libeccio che ha spirato nelle ultime ore sulla provincia di Grosseto. La concentrazione degli interventi è stata principalmente nella zona nord della provincia fra i comuni di Follonica, Scarlino e Gavorrano. I vigili del fuoco sono intervenuti per strutture verticali pericolanti, alberi pericolanti e alberi abbattuti appunto dal forte vento di libeccio. Non si registrano feriti. Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Maltempo e vento: tanti gli interventi dei VVF /media/images/VVF-interventi-maltempo-23-10-2025-68fb21d141ce6.jpg I vigili del fuoco di Grosseto sono intervenuti ieri, 23 ottobre, per numerosi interventi causati dal forte vento di libeccio che ha spirato nelle ultime ore sulla provincia di Grosseto. Grosseto, Fri, 24 Oct 2025 09:15:00 GMT Maltempo e vento: tanti gli interventi dei VVF Maremma News 101 it /media/images/thumbs/x600-VVF-interventi-maltempo-23-10-2025-68fb21d141ce6.jpg PT1M 2025-10-24T09:15:00+02:00 Cronaca