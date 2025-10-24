A 20 anni corona il suo sogno e apre il suo negozio di parrucchiera

Grosseto: Il sorriso di Samie Contri dice tutto. A solo 20 anni, con costanza e determinazione, è riuscita a coronare il proprio sogno e aprire un negozio di parrucchiera. Si chiama Essenza Parrucchiere il negozio che Samie ha aperto in via Grieg a Grosseto. Un percorso non semplice, ma in cui non è stata lasciata sola. Samie si è infatti rivolta a Confesercenti che l'ha seguita in tutto il percorso, aiutandola nelle incombenze e sostenendola.

«A soli vent'anni è già un'imprenditrice che aiuta a crescere la sua città ed il suo quartiere» afferma Confesercenti che si congratula «per il coraggio di questa giovane imprenditrice; non è facile trovare nei giovani che abbiano spirito di iniziativa e voglia di mettersi in gioco, specie in un momento come questo» sottolinea Elena Insabato commercialista Confesercenti Grosseto.

«Ci auguriamo che Samie sia d'esempio per molti altri giovani, perché attraverso l'impresa molti ragazzi possano realizzare i propri sogni. Noi di Confesercenti saremo sempre a disposizione per renderli concreti».

Confesercenti conclude augurando a Samie «tutto il meglio per il suo percorso, sapendo che potrà contare sempre sulla disponibilità e la professionalità della nostra associazione».