Visita della delegazione istituzionale di Nanping a Grosseto: ecco il programma completo

Grosseto: Questa mattina il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti hanno presentato il programma dettagliato della visita istituzionale che la delegazione proveniente dalla Repubblica popolare cinese affronterà a Grosseto il 27 e 28 ottobre.

“Si tratta – spiega il sindaco – di una missione istituzionale molto importante che punta a connettere ulteriormente il nostro tessuto economico, sociale e culturale con quello di Nanping andando così a creare nuove opportunità e sinergie. Questa attività sta riscuotendo grande interesse da parte di numerose realtà imprenditoriali, così come evidenziato dal programma degli appuntamenti previsti. Sarò lieto di accogliere la delegazione, a partire dal sindaco di Nanping, che ci farà l'onore di venire in visita. Colgo l'occasione – prosegue il sindaco – per ringraziare ancora una volta l'imprenditore Tommaso Becagli, main sponsor, con la sua Site, del neonato ufficio Relazioni internazionali del Comune di Grosseto, uno strumento che sta già dando evidenti risultati”. Soddisfatto anche il presidente Turbanti. “L’interesse mostrato da numerose aziende del nostro territorio – spiega – dimostra quanto sia forte la necessità di aprirsi a nuovi mercati, la necessità di lavorare e di instaurare collaborazioni con realtà dinamiche come quelle della città di Nanping. Questa missione istituzionale non è soltanto un momento di diplomazia e cultura, ma anche un’opportunità concreta per promuovere il sistema economico grossetano e creare nuove prospettive di crescita condivisa”.

Tra gli appuntamenti spiccano la visita al Parlamento italiano, la sottoscrizione di una dichiarazione d'intenti presso il teatro degli Industri e un concerto in onore della delegazione proveniente dalla Repubblica popolare cinese che sarà tenuto, con ingresso gratuito, martedì 28 ottobre alle 21 sempre presso gli Industri.