Inaugurato il nuovo ossario e loculario al cimitero di Sterpeto

Grosseto: Inaugurato questa mattina, alla presenza dell’Amministrazione comunale, dei rappresentanti della società Sistema srl e del Cappellano del cimitero Don Mirko Scoccati, il nuovo fabbricato adibito a ossario e loculario all’interno del cimitero comunale di Sterpeto, nell’area situata oltre il tempio crematorio esistente. Un intervento importante che costituisce la prima fase di un progetto più ampio, che porterà alla realizzazione di un secondo blocco speculare in futuro.

La nuova struttura, dal valore complessivo di 2,7 milioni di euro, completamente sostenuti dalla società in house Sistema srl, ospita 972 loculi e 976 colombari. L’edificio reinterpreta in chiave contemporanea le linee e i materiali del cimitero originario, offrendo al tempo stesso una struttura moderna, funzionale e pienamente accessibile.

Uno degli elementi architettonici più significativi è l’ordine gigante di colonne sul fronte dell’edificio, che crea un forte effetto prospettico e delinea un percorso ideale dal tempio crematorio verso il paesaggio circostante. Le colonne, insieme ai setti murari in laterizio, garantiscono riservatezza ai visitatori, offrendo al contempo un’esperienza estetica di grande impatto.

La cortina esterna in mattoni a facciavista racchiude eleganti ossari in marmo bianco, illuminati lateralmente da ampie finestre quadrate. Queste aperture permettono alla luce naturale di filtrare all’interno e consentono allo sguardo del visitatore di spaziare verso la campagna e il cielo, instaurando una profonda relazione tra architettura e paesaggio.

Massima attenzione è stata riservata all’accessibilità: l’edificio è dotato di ascensore e servizi igienici per persone con disabilità su ogni piano, assicurando la completa fruibilità degli spazi senza barriere architettoniche.

Tra il nuovo fabbricato e il muro di confine del cimitero sorgerà inoltre un giardino della memoria: uno spazio verde con piante locali e un percorso pedonale, pensato per offrire un luogo di raccoglimento, riflessione e spiritualità.

“L'ampliamento e il miglioramento delle strutture cimiteriali è una delle nostre priorità: l'obiettivo è di dare dignità e decoro a un'area molto importante per la nostra comunità – affermano il primo cittadino Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore ai Lavori Pubblici Riccardo Ginanneschi –. Fruitene per i vostri momenti di preghiera e abbiatene cura”.

Soddisfatto anche il presidente di Sistema Amedeo Vasellini che commenta: “Una struttura imponete realizzata tenendo conto, sia della funzionalità, sia di canoni estetici di alto livello come si conviene ad un’opera pubblica. In questi ultimi mesi ci siamo impegnati per portare a termine i lavori entro le festività dei morti, periodo nel quale il cimitero è frequentato da migliaia di persone che vanno a visitare i propri cari e che possono finalmente vedere l’opera completata”.

Il progetto è stato firmato dall’architetto Andrea Spinelli, con la collaborazione del geometra Alessio Guerri e di Fabrizio Billi, responsabile del settore manutentivo di Sistema. I loculi e i colombari sono già disponibili per la concessione, che può essere richiesta presso il cimitero di Sterpeto o negli uffici della società Sistema, in via Monte Rosa 12, a Grosseto. I costi delle concessioni sono di 4mila 266 euro per i loculi e di 844 euro per i colombari.