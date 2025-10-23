Anpas: corso di formazione per soccorritori, prima riunione lunedì 27 ottobre. Come preiscriversi

Parte il 5° corso di formazione per soccorritori di I e II livello, organizzato da Anpas Humanitas in 23 mesi. Sensi: «clima ideale in associazione. Continuano a crescere le attività, servono volontari»

Grosseto: Con l’arrivo dell’autunno ecco il nuovo corso per soccorritori di Anpas Humanitas Grosseto. Partirà lunedì 27 ottobre alle 21:00 con la prima riunione dei corsisti, e consentirà la formazione di volontari soccorritori di I° e II° livello. Dopo quelli iniziati a novembre 2023, marzo e ottobre 2024 e marzo 2025, questo è il 5° corso organizzato dalla Pubblica assistenza del capoluogo, che già oggi fa affidamento su un’ottantina di volontari. Impiegati nell’emergenza/urgenza, nei trasporti sociali e nella Protezione civile.

Per avere informazioni e pre-iscriversi è possibile chiamare il 338 7704728 oppure scrivere a info@anpasgrosseto.it. Lunedì 27 ottobre, nella sede di via Smeraldo 4 a Grosseto, si terrà il primo incontro per illustrare i contenuti del piano di formazione e iscriversi al corso. Le lezioni si svolgeranno la sera dopo cena due volte alla settimana.

«Dopo l’ultimo gruppo che ha ottenuto le abilitazioni – spiega il presidente di Anpas Humanitas Grosseto, Christian Sensi – abbiamo subito ricevuto nuove richieste di partecipare al corso successivo. Passata l’estate, siamo pronti a partire con la nuova formazione. D’altra parte, dopo un periodo di avvicendamento nel gruppo dei dipendenti, siamo subito partiti a razzo registrando un incremento delle attività, per cui è importante avere la possibilità di implementare il numero dei volontari, in modo da dare a tutti la possibilità di far parte dei turni senza avere carichi di lavoro eccessivi. Per Anpas Humanitas i corsi di formazione sono anche un’occasione per veicolare il nostro messaggio di laicità e inclusività che trova interesse da parte dei grossetani. E questo è per tutti noi grande motivo di orgoglio».

Il corso permette di ottenere un attestato di soccorritore di livello “base”, e proseguendo quello di livello “avanzato”. Le lezioni si svolgono dopo cena per consentire anche a chi lavora di partecipare. A conclusione del periodo di formazione i volontari terranno un esame, che se superato consentirà di ottenere l’attestato di soccorritore di primo o secondo livello.

Il corso consentirà di acquisire competenze di primo soccorso, di rianimazione attraverso le tecniche di defibrillazione Blsd (basic life support defibrillation) per adulti e Pblsd di rianimazione pediatrica. Disostruzione delle vie aeree, sia essa per adulti che a livello pediatrico, e soccorso vitale al traumatizzato.

Questo consentirà ai volontari soccorritori di poter effettuare presso Humanitas Grosseto attività di servizi sociali (trasporto sanitario) e attività di servizio emergenza/urgenza sull’ambulanza, oltre che, previo un successivo specifico corso, di far parte del sistema di Protezione civile regionale.



