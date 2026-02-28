Riscopri il Lessico delle Prode

Un incontro a Siena per riscoprire parole, ironia e memoria di una Toscana autentica

Siena: 4 marzo 2026 – ore 17.30 – Alla Biblioteca Comunale degli Intronati (Via della Sapienza 1-5) sarà presentato Lessico delle prode, il nuovo libro di Sandro Fracasso e Stefano Erasmo Pacini pubblicato da Effigi. Un appuntamento dedicato alla riscoperta del patrimonio linguistico maremmano-senese attraverso racconti, aneddoti e humour, moderato dal professor Raffaele Ascheri.

Il volume attraversa un linguaggio che sbuffa, inciampa e ride, intriso di terra e vino rosso. Da Attufa a Zazzera, le parole diventano storie, le espressioni si trasformano in piccoli racconti di paese, restituendo un universo popolare vivo, irriverente e sorprendentemente attuale.

Non si tratta soltanto di un glossario, ma di un’opera narrativa che intreccia memoria e ironia, capace di trasformare il dialetto in racconto e il racconto in identità collettiva. Un lavoro che guarda alle giovani generazioni senza nostalgie retoriche, ma con la consapevolezza che la lingua è una forma di resistenza culturale.

L’incontro offrirà al pubblico la possibilità di dialogare con gli autori e approfondire il valore culturale e sociale di un patrimonio orale che rischia di scomparire. In una sede simbolica come la Biblioteca degli Intronati, il confronto tra tradizione e contemporaneità assume un significato particolarmente forte.

La stampa, i professionisti del settore culturale e gli operatori dell’informazione sono invitati a partecipare.

Gli autori saranno disponibili per interviste, contributi redazionali e approfondimenti.

GLI AUTORI

Sandro Fracasso (1970), di origine veneziana e da anni residente a Scalvaia nel basso senese, opera tra scrittura e teatro. Per Scatole Parlanti ha pubblicato con Diego Perucci la trilogia Radical? Shit! (2021), Shit!(2023) e Radical (2024).

Stefano Erasmo Pacini (1956), nato in Maremma da una famiglia senese, ha lavorato come fotografo e reporter culturale mantenendo un forte legame con il mondo rurale. Tra le sue opere figurano Noi sogniamo il mondo (Effigi, 2016), Figli dei fiori figli del vento (2020) e Malamente – una educazione maremmana(Effigi, 2022).



