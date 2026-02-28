Progetto Vacanze Volontariato 2026: un'esperienza unica con la Croce Rossa Italiana

Il Progetto Vacanze e Volontariato prosegue con numerose adesioni anche in questo periodo dell’anno.

Orbetello: L’iniziativa, promossa e organizzata dalla Croce Rossa Italiana – Comitato della Costa d’Argento, può contare su quattro foresterie: tre nel territorio di Orbetello e Monte Argentario (due a Orbetello, una delle quali messa a disposizione dal Comune di Orbetello, e una a Porto Ercole) e una sull’Isola del Giglio, in collaborazione con l’amministrazione comunale. Il progetto, curato e coordinato da Piera Casalini e dal Delegato dell’Area 1 Mauro Pasquarelli, prevede la permanenza fino a una settimana nelle foresterie CRI, con un giorno di riposo settimanale. La CRI provvede a mettere a disposizione l’alloggio, il vitto e altri beni necessari alla quotidianità, offrendo ai volontari un’esperienza di servizio e condivisione in un contesto di grande valore umano e territoriale.

Per informazioni e adesioni:

costadargento@cri.it

michele.casalini@cri.it

Piera Casalini: 333 1876861



