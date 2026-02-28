Bando Start sport: contributi a fondo perduto per le imprese della costa toscana

Cciaa Maremma e Tirreno: bando per le imprese della costa toscana che realizzano progetti in ambito sportivo

Grosseto: Con il progetto europeo ‘SPORT ACT’, contributi a fondo perduto alle aziende delle province di Livorno, Grosseto, Lucca, Pisa e Massa Carrara che investiranno in sostenibilità, inclusione e nuovi modelli di business

Promuovere lo sport come motore di sviluppo economico, inclusione sociale e sostenibilità ambientale. È con questo obiettivo che la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, in qualità di partner del progetto europeo SPORT ACT, finanziato dal Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2021-2027, ha pubblicato il bando "START SPORT" rivolto alle micro, piccole e medie imprese.

L’iniziativa mette a disposizione contributi a fondo perduto sotto forma di voucher, per un importo massimo di 5.800 euro per ciascuna impresa, destinati all'acquisto di servizi di consulenza qualificata. Saranno selezionate 5 imprese che abbiano sede legale o unità operativa nelle province di Livorno, Grosseto, Lucca, Pisa e Massa Carrara e che siano pronte a sviluppare progetti innovativi nell'ambito della cosiddetta "transizione sportiva".

I progetti candidabili dovranno intervenire in almeno uno di questi tre ambiti strategici:

- dimensione economica: utilizzare lo sport come volano per lo sviluppo economico territoriale attraverso la creazione di nuove imprese, l'innovazione dei modelli organizzativi o di business e l'introduzione di innovazioni tecnologiche (es. piattaforme digitali, data analysis, intelligenza artificiale);

- dimensione ambientale: promuovere interventi per ridurre l'impatto ecologico, come ad esempio l'efficientamento energetico degli impianti, lo sviluppo di pacchetti di turismo outdoor attivo e sostenibile, l'economia circolare e la mobilità dolce;

- dimensione sociale: diffondere la cultura dell'accessibilità e del benessere psicofisico per la collettività, attraverso la creazione di percorsi inclusivi, sport per disabili e programmi di attività fisica adattata (AFA) per anziani e soggetti a rischio emarginazione.

Il contributo concesso copre il 100% delle spese ammissibili (al netto dell'IVA) per i servizi di consulenza, i quali dovranno essere affidati a fornitori con comprovata e specifica esperienza. È inoltre prevista una premialità aggiuntiva di 120 euro per le imprese che, al momento della presentazione della domanda, siano già in possesso del rating di legalità.

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata entro e non oltre il 27 marzo 2026. Il bando e la modulistica sono disponibili sul sito della Camera di Commercio www.lg.camcom.it .