ACLI Orbetello lancia incontri sul territorio per rafforzare solidarietà e politiche sociali

Orbetello: In accordo con il dottor Pier Carlo Pennacchini, dirigente provinciale e regionale delle ACLI e della FAP Acli – Federazione Anziani e Pensionati – della Presidenza di Grosseto, il Circolo ACLI di Orbetello ha avviato una serie di incontri sul territorio della Costa d’Argento.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rafforzare partenariati e progettualità condivise con le ACLI provinciali e con altri enti e associazioni del volontariato locale. Al centro del confronto vi sono le politiche sociali, il sostegno al reddito, il segretariato sociale e gli interventi finalizzati a garantire la dignità della persona, con particolare attenzione ai più fragili. Tra le priorità figurano anche il potenziamento dei centri di accoglienza e la promozione di azioni concrete e coordinate, capaci di rispondere in modo efficace ai bisogni della comunità.

Il segretariato sociale delle ACLI lagunari, curato dal dottor Gian Leo Tonini, resta a disposizione di cittadini, anziani e pensionati con accesso diretto ogni venerdì pomeriggio dalle ore 15.30, in via Gioberti a Orbetello.

Un percorso di ascolto e collaborazione che punta a mettere al centro la persona e a rafforzare la rete solidale del territorio.