Sergio Rizzo presenta '2027. Fuga dalla democrazia': un ritratto ironico della politica italiana

Lunedì 2 marzo alle ore 17:00, nella Sala conferenze presso il Museo di Storia Naturale, Sergio Rizzo presenta il suo ultimo libro "2027. Fuga dalla democrazia". Dialoga con l'autore Letizia Stammati.

Grosseto: Il racconto inizia con le elezioni presidenziali del settembre 2027: in un’Italia futuribile (ma verosimile), devastata dal cambiamento climatico, non si presenta a votare quasi nessuno. Il pressoché totale astensionismo dà il via a una valanga di emergenze, che si traducono in una crisi della democrazia apparentemente irreversibile, quando il premier eletto dal popolo sembra svanire nel nulla.

La magistratura indaga su una misteriosa serie di attentati, l’economia crolla e l’Unione Europea guarda con preoccupazione all’Italia, mentre si diffondono voci di complotti internazionali. A rovesciare le sorti potrebbe essere l’eroico gesto di un capitano della guardia costiera, immigrato albanese naturalizzato: un uomo d’ordine in crisi di coscienza.

Un ritratto ironico della politica italiana, uno specchio deformante delle sue pulsioni più profonde e un lucido avvertimento su ciò che potremmo diventare. La fantapolitica è poi così lontana come sembra?

Sergio Rizzo, laureato in Architettura e iscritto dal 1980 all'Ordine dei giornalisti, ha iniziato la sua carriera nelle redazioni di Milano Finanza, il Mondo, il Giornale. Approdato alla Corriere della Sera, ha curato inchieste sui malaffari italiani, diventando una firma del quotidiano milanese e il responsabile della cronaca di Roma. Successivamente è passato in qualità di vicedirettore a La Repubblica, dove è rimasto fino al 2022, dedicandosi poi alla scrittura e alla divulgazione giornalistica. Autore di Saggi e opere si contano al suo attivo 26 pubblicazioni.



